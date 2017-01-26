26.01.2017 | 16:42

В связи с аварией на ТЭЦ-1 в Пензе в четверг, 26 января, отключился один энергоблок. В результате было прекращено горячее водоснабжение на восьми ЦТП в микрорайоне Шуист.

По сведениям Управления по делам ГОЧС г. Пензы, под отключение попали 68 жилых домов, 2 школы, 4 детских сада.

«Кроме того, в данном микрорайоне на время переключения с одного генератора на другой снижены параметры по отоплению», - уточнили в пресс-службе мэрии.

В связи с прекращением работы генератора и резким падением тепла на теплотрассе произошел порыв. В результате гидравлические параметры были нарушены. Из-за этого в микрорайонах Шуист, Север, 8 Марта, в Заводском районе и центре города снизилась температура теплоносителя.

В соцсетях жители Пензы уже начали делиться жалобами на то, что в их квартирах резко похолодало. Упоминаются улицы Аустрина, Карпинского, Крупской, Володарского, Шмидта, Островского, Леонова, Кулакова, Ворошилова, Московская, Луначарского и другие.

Напомним: инцидент произошел на Новочеркасской, 1. Причиной стал выход из строя при опрессовке подогревателя высокого давления на турбине № 5. В результате была остановлена одна турбина.