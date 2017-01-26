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Общество | После аварии на ТЭЦ-1 в Пензе начались перебои с отоплением

26.01.2017|16:42
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В связи с аварией на ТЭЦ-1 в Пензе в четверг, 26 января, отключился один энергоблок. В результате было прекращено горячее водоснабжение на восьми ЦТП в микрорайоне Шуист.

По сведениям Управления по делам ГОЧС г. Пензы, под отключение попали 68 жилых домов, 2 школы, 4 детских сада.

«Кроме того, в данном микрорайоне на время переключения с одного генератора на другой снижены параметры по отоплению», - уточнили в пресс-службе мэрии.

В связи с прекращением работы генератора и резким падением тепла на теплотрассе произошел порыв. В результате гидравлические параметры были нарушены. Из-за этого в микрорайонах Шуист, Север, 8 Марта, в Заводском районе и центре города снизилась температура теплоносителя.

В соцсетях жители Пензы уже начали делиться жалобами на то, что в их квартирах резко похолодало. Упоминаются улицы Аустрина, Карпинского, Крупской, Володарского, Шмидта, Островского, Леонова, Кулакова, Ворошилова, Московская, Луначарского и другие.

Напомним: инцидент произошел на Новочеркасской, 1. Причиной стал выход из строя при опрессовке подогревателя высокого давления на турбине № 5. В результате была остановлена одна турбина.

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Гость|26.01.2017 16:53|

penzainform.ru писал(a):

В связи с прекращением работы генератора и резким падением тепла на теплотрассе произошел порыв.
порыв или прорыв ?

Гость|26.01.2017 16:57|

Лишь бы ночью температура не упала до - 20. Восстановить ТЭЦ сразу не удастся, сто процентов, а за несколько дней трубы в домах разморозятся. Беда и только.

Гость|26.01.2017 16:59|

Гость писал(a):

Лишь бы ночью температура не упала до - 20. Восстановить ТЭЦ сразу не удастся, сто процентов, а за несколько дней трубы в домах разморозятся. Беда и только.
C ТЭЦ ничего не случилось, там несколько агрегатов работают.

Гость|26.01.2017 17:00|

Гость писал(a):

Гость|26.01.2017 16:57|Лишь бы ночью температура не упала до - 20. Восстановить ТЭЦ сразу не удастся, сто процентов, а за несколько дней трубы в домах разморозятся. Беда и только.
Что значит лишь бы не упала, когда у меня градусник уже -18 показывает?

Гость|26.01.2017 17:00|

Ничё не случилось, всё в порядке. Один погиб, крыша упала, тепло отключено. Всё хорошо моя маркиза.

Гость|26.01.2017 17:01|

По яндексу -22 прогноз на ночь.

Гость|26.01.2017 17:01|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Гость|26.01.2017 16:57|Лишь бы ночью температура не упала до - 20. Восстановить ТЭЦ сразу не удастся, сто процентов, а за несколько дней трубы в домах разморозятся. Беда и только.
Что значит лишь бы не упала, когда у меня градусник уже -18 показывает?
Срочно перекрывайте трассу и сливайте воду с домашней сети!

Гость|26.01.2017 17:01|

Гость писал(a):

порыв или прорыв
Прорыв - это когда у тебя днище прорывает внезапно. А где трубы - там порыв, от слова порвать.

Гость писал(a):

Ничё не случилось, всё в порядке. Один погиб, крыша упала,
Там не крыша а мягкая кровля. Натянут аварийный полог и все дела.

Гость|26.01.2017 17:02|

Все бежим за йодом!!!

Гость|26.01.2017 17:03|

Будем верить, что все быстро восстановят.

Гость|26.01.2017 17:06|

Где тонко,там и рвется,за всеми объектами от которых зависят жизнь и благополучие людей следить нужно втройне,и вовремя ремонтировать.а мы все строим объекты спортивного назначения,открываем не очень нужные в нынешней ситуации объекты.Вот он Вам и результат.еще не известно.какие будут последствия,точно о масштабах аварии вряд ли все рассказывают?

Гость|26.01.2017 17:09|

Гость писал(a):

Лишь бы ночью температура не упала до - 20.
-24 в ночь обещают

Гость|26.01.2017 17:10|

Срочно нужна новая набережная.

Гость|26.01.2017 17:12|

Дома холодно, батареи лед, а ночью -22 обещают, у нас в Пензе все как всегда

Гость|26.01.2017 17:12|

8 Марта в садике холод !

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Имя: Гость
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