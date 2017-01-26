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Происшествия | В Пензе при взрыве на ТЭЦ-1 погиб 52-летний мужчина

26.01.2017|16:05
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Региональное следственное управление СК РФ подключилось к работе на месте ЧП, случившегося на ТЭЦ-1 в Пензе в четверг, 26 января.

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в ведомстве, в результате происшествия погиб мужчина 1964 года рождения.

В управлении добавили, что на ТЭЦ-1 работает следственная группа. Осматривается место трагедии, проводится опрос сотрудников с целью установления обстоятельств и причин произошедшего. Процессуальное решение по факту ЧП будет принято в кратчайшие сроки.

Напомним: инцидент произошел на улице Новочеркасской, 1. По сведениям ИА «ПензаИнформ», взорвался паропровод. Причиной ЧП стал выход из строя при опрессовке подогревателя высокого давления на турбине № 5. В результате была остановлена одна турбина.

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Гость|26.01.2017 16:26|

Вы уж определитесь погиб или не погиб, отключат отопление или не отключат. Везде по разному пишите. Вруны.

Отопления кстати уже нет.

Гость|26.01.2017 16:32|

А почему фото следственного комитета, а не погибшего мужчины ???

Гость|26.01.2017 16:35|

Городские власти в лице "МКП Теплоснабжение" уже который год должны производителям тепла "Т-Плюс" более 1 млрда рублей, т.е. город злостный неплательщик, а на какие шиши тогда ремонтировать???

Гость|26.01.2017 16:37|

Гость писал(a):

"Т-Плюс" более 1 млрда рублей, т.е. город злостный неплательщик, а на какие шиши тогда ремонтировать???
Если нет денег на ремонт опасного объекта, то нефиг его эксплуатировать. Надо было отопление не запускать пока город по долгам не рассчитается.

Гость|26.01.2017 16:41|

а фамилия какая?

Гость|26.01.2017 16:49|

В центральной прессе написано, что ТЭЦ работает с 1943 года.

Соболезную родственникам погибшего.

Гость|26.01.2017 16:49|

Вы что визг подняли,ещё точно неизвестна причина взрыва, а уже кругом умники повылазили.

Гость|26.01.2017 16:55|

Гость писал(a):

Вы что визг подняли,ещё точно неизвестна причина взрыва, а уже кругом умники повылазили.
Тебя придурка не спросили поднимать ли нам визг или молча мерзнуть.

Гость|26.01.2017 17:00|

в платежках за январь появится строка "ремонт тэц-1"

Гость|26.01.2017 17:04|

Гость писал(a):

в платежках за январь появится строка
Мил человек, а ты, часом - не дурачок?

Гость|26.01.2017 17:10|

Конечно дурачок! Придут квитанции на капремонт ТЭЦ))

Гость|26.01.2017 17:13|

Кому какая разница погиб,или нет ? Дайте тепло в дома !!!

Гость|26.01.2017 17:15|

Не все понимают что ремонт будет за их счет, вот и умничают сидят

Гость|26.01.2017 17:35|

Кому какая разница погиб,или нет ? Дайте тепло в дома !!!

Ну ты дебил!!! А если у тебя кто погибнет, нам тоже без разницы.

Гость|26.01.2017 17:56|

а сказали что отопление в городе без перебоев ?

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