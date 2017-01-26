Региональное следственное управление СК РФ подключилось к работе на месте ЧП, случившегося на ТЭЦ-1 в Пензе в четверг, 26 января.
Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в ведомстве, в результате происшествия погиб мужчина 1964 года рождения.
В управлении добавили, что на ТЭЦ-1 работает следственная группа. Осматривается место трагедии, проводится опрос сотрудников с целью установления обстоятельств и причин произошедшего. Процессуальное решение по факту ЧП будет принято в кратчайшие сроки.
Напомним: инцидент произошел на улице Новочеркасской, 1. По сведениям ИА «ПензаИнформ», взорвался паропровод. Причиной ЧП стал выход из строя при опрессовке подогревателя высокого давления на турбине № 5. В результате была остановлена одна турбина.
Вы уж определитесь погиб или не погиб, отключат отопление или не отключат. Везде по разному пишите. Вруны.
Отопления кстати уже нет.