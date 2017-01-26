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Происшествия | В управлении ФСБ рассказали, почему рухнула крыша на ТЭЦ-1

26.01.2017|16:45
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В Управлении ФСБ по Пензенской области подробно рассказали о том, что стало причиной ЧП на ТЭЦ-1.

«Во время плановых ремонтных работ в ходе опрессовки турбинного генератора сложилась нестандартная ситуация, причины которой сейчас определяет следственная комиссия.

Крышку насосного механизма подачи давления сорвало под большим давлением. Она ударила вверх и повредила несущие балки. В результате порядка 600 кв. м кровли обрушилось на паропровод, поэтому окружающие услышали громкий хлопок.

В аварии погиб сварщик, попавший под обвал. Была нарушена подача тепла и электроэнергии.

Час назад руководство Пензенского филиала ПАО «Т Плюс» объявило, что для восстановления генератора в течение четырех часов будет частично отключено электричество и тепло. В течение этого срока все восстановят и запустят в полном объеме», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УФСБ.

Источник — фото minenergo.gov.ru
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Гость|26.01.2017 17:00|

Будем надеяться, что все быстро восстановят. А человека жалко, погиб. И небось молодой.

Гость|26.01.2017 17:01|

Отопления уже нет. Заводской район. В квартире уже заметно похолодало...

Гость|26.01.2017 17:04|

Гость писал(a):

Отопления уже нет. Заводской район. В квартире уже заметно похолодало...
Если власти врут насчёт 4 часов, то срочно сливайте воду с батарей! В первую очередь порвёт батареи и трубы в подъездах...

Гость|26.01.2017 17:04|

Отопления уже нет и в центре.

Гость|26.01.2017 17:06|

Это если нориально пойдет.

Гость|26.01.2017 17:06|

Соболезную семье погибшего. Горе.

А почему опрессовка происходила в отопительный сезон и 20 градусный мороз ? летнего периода не хватает?

Гость|26.01.2017 17:06|

Гость писал(a):

Будем надеяться, что все быстро восстановят.
Я б не был так оптимистичен... В центре слышно как работают БРУ-А (быстродействующие редукционные устройства со сбросом в атмосферу) на ТЭЦ... Это на долго...

Гость|26.01.2017 17:08|

Гость писал(a):

В центре слышно как работают БРУ-А (быстродействующие редукционные устройства со сбросом в атмосферу) на ТЭЦ... Это на долго...
Да брось, один котёл останавливают.

Гость|26.01.2017 17:08|

Вот отключают на неделю, тогда все претензии ФСБ?

Гость|26.01.2017 17:08|

Интересно, какие районы города отваливается ТЭЦ1

Гость|26.01.2017 17:09|

Гость писал(a):

А почему опрессовка происходила в отопительный сезон и 20 градусный мороз ? летнего периода не хватает?
Опрессовка чего, простите?

Гость|26.01.2017 17:10|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Отопления уже нет. Заводской район. В квартире уже заметно похолодало...
Если власти врут насчёт 4 часов, то срочно сливайте воду с батарей! В первую очередь порвёт батареи и трубы в подъездах...
Это надо передать по системе оповещения МЧС! И срочно!

Гость|26.01.2017 17:13|

Никто ни что не отвечает и не ответит, вот повесили бы пару человек на дереве тогда все бы про правилам делали, а не так насколько выделяют финансы на столько и делают, экономы редкие.

Гость|26.01.2017 17:14|

мы все умрем!

Гость|26.01.2017 17:15|

Смотрите, ни один дебил не откликнулся на рекомендацию о срочном сливе воды из домашней сети.

Вывод: население померзнет как тупые тараканы...

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