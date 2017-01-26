26.01.2017 | 16:45

В Управлении ФСБ по Пензенской области подробно рассказали о том, что стало причиной ЧП на ТЭЦ-1.

«Во время плановых ремонтных работ в ходе опрессовки турбинного генератора сложилась нестандартная ситуация, причины которой сейчас определяет следственная комиссия.

Крышку насосного механизма подачи давления сорвало под большим давлением. Она ударила вверх и повредила несущие балки. В результате порядка 600 кв. м кровли обрушилось на паропровод, поэтому окружающие услышали громкий хлопок.

В аварии погиб сварщик, попавший под обвал. Была нарушена подача тепла и электроэнергии.

Час назад руководство Пензенского филиала ПАО «Т Плюс» объявило, что для восстановления генератора в течение четырех часов будет частично отключено электричество и тепло. В течение этого срока все восстановят и запустят в полном объеме», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УФСБ.