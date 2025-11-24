Распространенная ошибка при использовании чайника может привести к онкологии

Многие пользователи электрических чайников склонны недооценивать проблему накипи, образующейся в бытовом приборе. Они считают известковый налет, состоящий из солей кальция и магния, не более чем косметическим дефектом.
Врачи предупреждают, что продолжительное употребление воды, которая постоянно контактирует с минеральными отложениями, может иметь нежелательные последствия для организма.
Толстый слой накипи создает аномальные условия работы для электрических приборов. Из-за неравномерного нагрева поверхности нагревательные элементы в старых чайниках могут работать в «стрессовом режиме», что способствует их разрушению и коррозии.
В результате этого в кипящую воду начинают высвобождаться микрочастицы металлов, таких как железо, никель и хром. По мнению врачей, некоторые соединения этих элементов, при их постоянном и длительном поступлении в организм с водой, способны со временем оказывать канцерогенное воздействие.
Особенно высока опасность, когда коррозии подвергаются нагревательные элементы дешевых чайников, изготовленных из менее качественных материалов.
Сама по себе накипь не является прямым источником онкологических заболеваний, но она создает условия для загрязнения воды потенциально опасными примесями, которые увеличивают общую токсическую нагрузку на организм.
Эксперты обращают внимание, что пренебрегать чисткой прибора не стоит. Особенно важно проводить профилактическую очистку хотя бы раз в месяц в тех регионах, где вода отличается повышенной жесткостью.
