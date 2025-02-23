Названы две хитрости для покупки качественных яиц в магазине

23.02.2025 | 21:41

Яйца — это один из самых популярных и питательных продуктов, который есть практически в каждом доме. Однако, чтобы получить максимальную пользу от яиц, важно уметь выбирать качественный и свежий продукт в магазине.

Первое, на что следует обратить внимание, — это внешний вид яиц. Скорлупа должна быть чистой, без трещин, сколов и пятен. Наличие даже небольших повреждений может свидетельствовать о том, что яйцо уже не свежее или было неправильно транспортировано.

Второй важный критерий — это дата производства. Чем свежее яйцо, тем лучше. Обратите внимание на маркировку на упаковке или на каждом яйце. Обычно указывается дата сортировки или срок годности.

Третий критерий — это размер и категория яиц. В зависимости от веса яйца делятся на категории: от высшей (В) до третьей (3). Выбор категории зависит от ваших предпочтений и целей использования яиц.

В магазине можно воспользоваться двумя хитростями, которые помогут выбрать качественный продукт.

Аккуратно встряхните яйцо возле уха. Если внутри слышно бульканье, значит, яйцо уже не свежее. Свежее яйцо не издает никаких звуков.

Если есть возможность, просветите яйцо. У свежего желток находится в центре, а белок прозрачный. Если желток смещен или видны темные пятна, яйцо лучше не брать.