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Назван способ приумножения сбережений выгоднее вкладов

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Министр финансов Антон Силуанов посоветовал россиянам вкладывать деньги в ценные бумаги, участвовать в программе долгосрочных сбережений и открывать индивидуальные инвестиционные счета.

В ходе выступления перед студентами Финансового университета, глава Минфина выразил мнение, что в ближайшей перспективе ценные бумаги станут выгоднее вкладов.

«Ставки по вкладам превышают 20%, не каждый бизнес может показать такую доходность. Но ситуация будет меняться, интерес будет расти, число публичных компаний увеличиваться», - считает Силуанов.

Он отметил, что государство создало все условия для безопасного приумножения сбережений.

«То есть семья, если участвует в инвестициях, в ПДС, ИИС и так далее, сможет получать больше налоговых вычетов. Если посчитать все те преференции, в том числе софинансирование, налоговые льготы, то такие инвестиции становятся привлекательными даже в условиях нынешних процентных ставок по депозитам», - пояснил Антон Силуанов.

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Источник — «Российская газета»
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