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Раскрыт рецепт вкуснейшего салата со свеклой на Новый год

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Салат со свеклой - классика новогоднего стола. Он не только красив, но и полезен благодаря содержанию витаминов и минералов.

Для классического салата со свеклой потребуются следующие ингредиенты:

- свекла отварная - 4-5 шт;

- чеснок - 2-3 зубчика;

- орехи грецкие (или другие) - 50 г;

- майонез - по вкусу;

- соль, перец - по вкусу.

Отварную свеклу следует натереть на крупной терке. Чеснок пропустить через пресс.

Орехи измельчить ножом или в блендере.

Далее необходимо смешать свеклу, чеснок, орехи, майонез, соль и перец. Выложить салат в салатницу и украсить по желанию свежей зеленью.

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