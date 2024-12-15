Раскрыт рецепт вкуснейшего салата со свеклой на Новый год

15.12.2024 | 11:50

Салат со свеклой - классика новогоднего стола. Он не только красив, но и полезен благодаря содержанию витаминов и минералов.

Для классического салата со свеклой потребуются следующие ингредиенты:

- свекла отварная - 4-5 шт;

- чеснок - 2-3 зубчика;

- орехи грецкие (или другие) - 50 г;

- майонез - по вкусу;

- соль, перец - по вкусу.

Отварную свеклу следует натереть на крупной терке. Чеснок пропустить через пресс.

Орехи измельчить ножом или в блендере.

Далее необходимо смешать свеклу, чеснок, орехи, майонез, соль и перец. Выложить салат в салатницу и украсить по желанию свежей зеленью.