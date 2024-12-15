Раскрыт рецепт вкуснейшего салата со свеклой на Новый год

Салат со свеклой - классика новогоднего стола. Он не только красив, но и полезен благодаря содержанию витаминов и минералов.
Для классического салата со свеклой потребуются следующие ингредиенты:
- свекла отварная - 4-5 шт;
- чеснок - 2-3 зубчика;
- орехи грецкие (или другие) - 50 г;
- майонез - по вкусу;
- соль, перец - по вкусу.
Отварную свеклу следует натереть на крупной терке. Чеснок пропустить через пресс.
Орехи измельчить ножом или в блендере.
Далее необходимо смешать свеклу, чеснок, орехи, майонез, соль и перец. Выложить салат в салатницу и украсить по желанию свежей зеленью.
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