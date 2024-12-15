Названы три рецепта салатов для диабетиков на Новый год

15.12.2024 | 12:10

Диабет – это не приговор, а диагноз. При соблюдении рекомендаций врача, правильном образе жизни и питании можно прожить долгую и счастливую жизнь.

Приближается Новый год и многим хочется порадовать себя и близких вкусными блюдами. Салаты – прекрасный выбор для людей с диабетом, так как они богаты клетчаткой, витаминами и минералами.

Основные принципы при выборе продуктов для салатов для больных диабетом людей следующие: отдавать предпочтение некрахмалистым овощам, таким как огурцы, помидоры, капуста, салатные листья, брокколи, цветная капуста. Добавлять в блюда источники белка, такие как курица, индейка, морепродукты, яйца, бобовые.

Использовать полезные жиры - оливковое масло и авокадо. А любую заправку готовить самостоятельно из оливкового масла, лимонного сока, горчицы и трав.

Для салата с курицей и овощами потребуется:

- куриное филе (отварное или запеченное);

- свежие овощи (огурцы, помидоры, перец);

- зелень (петрушка, укроп);

- оливковое масло;

- лимонный сок;

- соль, перец по вкусу.

Для салата с фасолью и овощами потребуется:

- фасоль (красная, белая);

- помидоры;

- лук;

- оливковое масло;

- уксус бальзамический;

- чеснок;

- сушеные травы.

Для салата с киноа и овощами потребуется:

- киноа (отварная);

- овощи по вкусу (брокколи, цветная капуста, морковь);

- орехи;

- семена льна;

- лимонный сок;

- оливковое масло.