Названы три рецепта салатов для диабетиков на Новый год

Диабет – это не приговор, а диагноз. При соблюдении рекомендаций врача, правильном образе жизни и питании можно прожить долгую и счастливую жизнь.
Приближается Новый год и многим хочется порадовать себя и близких вкусными блюдами. Салаты – прекрасный выбор для людей с диабетом, так как они богаты клетчаткой, витаминами и минералами.
Основные принципы при выборе продуктов для салатов для больных диабетом людей следующие: отдавать предпочтение некрахмалистым овощам, таким как огурцы, помидоры, капуста, салатные листья, брокколи, цветная капуста. Добавлять в блюда источники белка, такие как курица, индейка, морепродукты, яйца, бобовые.
Использовать полезные жиры - оливковое масло и авокадо. А любую заправку готовить самостоятельно из оливкового масла, лимонного сока, горчицы и трав.
Для салата с курицей и овощами потребуется:
- куриное филе (отварное или запеченное);
- свежие овощи (огурцы, помидоры, перец);
- зелень (петрушка, укроп);
- оливковое масло;
- лимонный сок;
- соль, перец по вкусу.
Для салата с фасолью и овощами потребуется:
- фасоль (красная, белая);
- помидоры;
- лук;
- оливковое масло;
- уксус бальзамический;
- чеснок;
- сушеные травы.
Для салата с киноа и овощами потребуется:
- киноа (отварная);
- овощи по вкусу (брокколи, цветная капуста, морковь);
- орехи;
- семена льна;
- лимонный сок;
- оливковое масло.
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