Названы основные опасности пара от вейпов

12.09.2022 | 11:32

В России в последние годы среди молодежи стали популярны электронные сигареты. Их продают на каждом шагу, открываются специальные вейп-кафе, а на улицах все чаще можно встретить молодых людей, которые выпускают пар.

Вместо табака в подобных устройствах используется жидкость. В ней содержится спирт, никотин и ароматизаторы. Часть россиян считают, что вейпы не вредят здоровью, но ученые и медики не согласны с таким мнением.

Исследователи указывают, что в состав 75 процентов ароматизаторов для курения входит диацетил. При вдыхании он способен вызвать облитерирующий бронхиолит. Из-за него могут начинаться воспаления, образовываться рубцы и сужаться бронхиолы, что обязательно приведет к проблемам с дыхательными путями.

После исследования электронных средств доставки никотина было выявлено, что в них часто используют такие металлы, как хром, никель и свинец, а также карбонилы (формальдегид, ацетальдегид, акролеин и глиоксаль).

Исследователи отмечают, что термическое разложение пропиленгликоля и глицерина, содержащихся в составе жидкости для заправки устройства, приводит к образованию акролеина и формальдегида, которые весьма токсичны.

По данным корейских ученых, в жидкости для электронных устройств присутствуют как минимум 10 токсинов, а также есть несоответствие между заявленным содержанием никотина и фактическим. Использование вейпа может привести к аллергическим заболеваниям верхних дыхательных путей, онкологии.