Эксперт назвал необходимые вещества для каждого знака зодиака

12.09.2022 | 16:12

«Предрасположенность к различным заболеваниям у людей во многом вызвана тем, что в их организме не хватает тех или иных веществ, считает врач-невролог Нэлли Разинова. — Причем этот дефицит согласно медицинской астрологии у представителей каждого зодиакального знака свой. А восполнить его можно с помощью определенных продуктов питания».

Овен предрасположен к хроническому насморку, головным болям, глазным болезням, лихорадочным состояниям. Ему необходимо тщательно избегать простуды и напряжения глаз. Больше, чем другим, ему вредно курение: оно способствует сужению сосудов мозга и усилению головных болей.

Необходимые вещества:

• органическое железо и белки, имеющиеся в бобах, яблоках, корнеплодах и рыбе. Усвоению железа помогают лимонная и аскорбиновая кислоты, а мешает крепкий черный чай, от которого следует отказаться;

• фосфат калия, содержащийся в свекле, сельдерее, салате, цветной капусте, луке, горчице, редисе, моркови, огурцах, яблоках, финиках, лимонах, грецких орехах.

Зодиакально подходящие травы: базилик, лавр, мята перечная. Полезен также красный стручковый перец.

Телец. Его природное здоровье в большой степени зависит от правильного питания. Следует избегать сладостей, особенно в моменты сильного возмущения, что чревато нервными и физическими расстройствами, а также опухолями. Для нормального функционирования щитовидной железы необходим органический йод, содержащийся в морепродуктах.

Необходимые вещества: сульфаты в больших дозах (их недостаток вызывает отеки). Они есть в шпинате, листьях свеклы, цветной и белокочанной капусте, луке, тыкве.

Гармоничные травы: шалфей, тысячелистник, мать-и-мачеха, щавель, чистотел.

Близнецы

Для их слабой нервной системы необходима белковая пища, а именно рыба, птица, яйца, сыр, орехи, соя и другие бобовые.

Необходимые вещества:

• органический кальций, содержащийся в скорлупе яиц, молочных продуктах, листьях репы и капусты. Морская рыба и рыбий жир, богатые витамином D, способствуют усвоению кальция;

• минерал хлорид калия — при его недостатке нервное истощение наступает даже при отсутствии нервно-психических нагрузок. Хлорид калия есть в зеленом горошке, свекле, моркови, кукурузе, сельдерее, абрикосах, персиках, сливе, ананасах.

Гармоничные травы: окопник, вербена, красный клевер, солодка.

Рак

Его слабости пристрастие к сладкому и переедание при нервном напряжении. Самые слабые места — желудок и пищеварительный тракт, поэтому необходимо строгое соблюдение диеты во имя здоровья. Основа питания — дары моря и вегетарианские продукты.

Необходимое вещество — фторид кальция, содержащийся в молочных продуктах, капусте, луке, тыкве, желтках яиц, цитрусовых, изюме, ржаном хлебе. При его недостатке возможны варикоз вен, ослабление зрения и мышц, разрушение зубов.

Гармоничные травы: камнеломка, шалфей, портулак, розмарин.

Львам необходимо ограничить сахар и крахмал, а белков употреблять больше. Однако чрезмерное увлечение мясом и недостаток растительной пищи, содержащей витамины С и Е, могут привести к сердечно-сосудистым нарушениям в виде одышки и сердечной боли.

Необходимое вещество — сульфат магния, которым богаты лимоны, миндаль, салат, яблоки, сливы, огурцы, лук, инжир, голубика. Он требуется для восстановления нервной системы, нормального функционирования мышц и костей.

Гармоничные травы: укроп, фенхель, петрушка, мята, одуванчик.

Дева

Из-за особенностей пищеварительной системы Девам следует избегать острых блюд, а также находиться в спокойном состоянии во время еды.

Необходимое вещество — сернокислый калий, содержащийся в таких продуктах, как цикорий, салат, овес, миндаль, постная говядина. Эта соль регулирует распределение масел в организме, способствует кожному дыханию, препятствует заболеваниям кожи.

Гармоничные травы: розмарин, чабер, валериана.

Весы

Противопоказаны блюда с экзотическими приправами и десерты, оптимальна простая пища, содержащая витамины А, Е и йод.

Необходимое вещество — фосфорнокислый натрий, который есть в моркови, свекле, кукурузе, инжире, яблоках, землянике, персиках, миндале и изюме. Эта соль восстанавливает кис- лотно-щелочное равновесие в организме. Ее дефицит в начальной стадии проявляется ослаблением вкуса, аппетита, вялостью и мышечной слабостью.

Гармоничные травы: щавель, фиалка, водяной кресс, чабер.

Скорпион

В его крови, как правило, повышенное содержание липидов (жиров), поэтому нужно употреблять больше растительной пищи, содержащей витамины С, В, Е и железо.

Правильному выделению желчи и обмену веществ поможет умеренное количество растительных масел (оливкового, подсолнечного, льняного). При запорах следует быть осторожными со слабительными и включить в рацион кисломолочные продукты, отруби, капусту и корнеплоды, богатые растительными волокнами.

Необходимое организму вещество — сернокислый кальций, которым богаты лук, капуста, редис, чеснок, инжир, вишня, чернослив, крыжовник. Эта соль стимулирует иммунитет и способствует выведению шлаков. Первые признаки ее недостатка — насморк, гайморит, респираторные заболевания, которые со временем становятся хроническими.

Гармоничные травы: базилик, крапива и полынь.

Стрелец

В питании главное — ограничить жирную пищу и приправы, иначе возможны нарушения кровоснабжения ног и заболевания сердечных артерий Следует уделять особое внимание витаминам С и В, а также холину, содержащемуся в проросшей пшенице, желтках яиц, сое и других бобовых. Их недостаток может привести к патологическим изменениям в клетках печени.

Необходимое вещество — двуокись кремния, которую содержат овес, нешлифованный рис, вишня, земляника, чернослив. Эта соль требуется поджелудочной железе, мышцам, костям, соединительной ткани, мозгу и его оболочкам.

Гармоничные травы: майоран, мальва, репейник, шалфей.

Козерог

Выделительной системе организма Козерога трудно справиться с жирной пищей, приправами, соусами, алкоголем. Для поддержания нормальной температуры тела необходимы продукты, содержащие белки. Между приемами пищи следует больше пить теплых отваров, компотов, соков, что позволит промыть почки, предотвратить образование в них камней и шлаков. Нельзя пить сырую водопроводную воду: содержащийся в ней хлор разрушает витамин Е, фтор и другие вещества, полезные для здоровья.

Необходимая организму соль — фосфорнокислый кальций, который содержат капуста, шпинат, фасоль, сельдерей, огурцы, ячмень, яичные желтки, постное мясо, рыба, птица, чернослив. При его дефиците белки не усваиваются организмом и оседают в почках, что приводит к образованию камней и стимулирует развитие ревматизма.

Гармоничные травы: купена, коровяк, горец птичий, березовый и брусничный лист.

Водолей

Имеет место ослабление кровообращения в почках и ногах.

Необходимы овощи и продукты, содержащие рутин, витамины Е и С, способствующие укреплению сосудов: морская рыба, яблоки, морковь, редис, сельдерей, шпинат и капуста.

Гармоничные травы: пижма, омела, крапива, подорожник.

Рыбам требуется пища, богатая белками и фосфатом железа, имеющимся в салате, огурцах, миндале, грецких орехах, изюме, землянике. Особенно они нужны женщинам в период месячных. При их дефиците могут развиться головная боль, слабость, гипотония, у детей часто наблюдается задержка роста и развития.

Необходимый элемент — органический йод, содержащийся в морепродуктах и морской рыбе. Его дефицит приводит к нарушению работы щитовидной железы, сухости кожи и расстройству терморегуляции (холодные руки и ноги). К дефициту этого микроэлемента особенно предрасположены Рыбы-девочки, у которых еще не началось половое созревание, и женщины климактерического возраста.

Гармоничные травы: девясил, морские водоросли (фукусы), бузина, календула.