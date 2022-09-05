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Гороскоп на 6 сентября: двум знакам звезды сулят проблемы

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Овен. Сегодня вы сумеете добиться невозможного, если только сами этого захотите.

Телец. День будет заполнен мелкими хлопотами, суетой и необязательными делами.

Близнецы. Вы сумеете установить контакт с человеком, с которым находились в конфронтации.

Рак. Вероятны неожиданные визиты, телефонные звонки или известия в мессенджере.

Лев. На пути к месту важной для вас встречи может возникнуть препятствие.

Дева. Избегайте переутомления, не планируйте серьезные дела, займитесь рутиной.

Весы. Если у вас возникнет желание раскачать лодку, делайте это осторожно.

Скорпион. Вас может увлечь дело, к которому прежде вы не испытывали никакого интереса.

Стрелец. Смело беритесь за решение крупномасштабных задач, чтобы выйти на новый уровень.

Козерог. Может показаться, что окружающие испытывают ваше терпение, постарайтесь сдерживаться.

Водолей. Ваши дипломатичность и такт позволят уладить весьма деликатный вопрос.

Рыбы. Вы произведете благоприятное впечатление на начальство или деловых партнеров.

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