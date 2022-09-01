Раскрыт способ спасти засахаренное варенье

01.09.2022 | 07:21

Жители России с давних времен занимаются заготовкой овощей, ягод и фруктов на зиму. Выращенные на огороде дары природы замораживаются, варятся, засаливаются, чтобы радовать всех членов семьи круглый год.

Тем не менее, периодически происходят недоразумения, когда заготовки портятся. Очень часто проблемы возникают с вареньем. Оно засахаривается.

По словам преподавателя специальных дисциплин Пензенского колледжа пищевой промышленности и коммерции Елены Конченковой, к этому может привести целый ряд причин.

В заготовке слишком мало кислоты, варенье чересчур долго варили и переварили, варенье хранится неправильно, например на свету, продукт слишком долго держали в холоде, заготовка хранилась длительное время.

«Для того чтобы восстановить лакомство, делают водяную баню, в которую опускают открытую емкость с продуктом. В саму тару требуется налить 2 - 3 ложки воды. Нагревают ее до момента закипания жидкости. Само варенье оставляют на водяной бане до его остывания. После перекипячения требуется разлить сладкое лакомство по новым банкам», - посоветовала Конченкова.

Эксперт раскрыла и еще один способ. Поможет растапливание в микроволновой печи.

«Тару с вареньем следует поместить в микроволновку и включить ее на высокой мощности. Готовят продукт около 5 - 7 минут. Полученное лакомство лучше съесть в короткие сроки. Чтобы варенье не засахаривалось, посоветую вам добавить в каждую порцию после варки раствор на основе 3 граммов лимонной кислоты и 50 мл горячей воды», - отметила эксперт.