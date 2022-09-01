Гороскоп на 2 сентября: одним успех, другим хандра и упадок сил

01.09.2022 | 21:44

Овен. Перед выходными заранее договоритесь с тем, в чьем обществе вы хотите их провести.

Телец. К вам может вернуться бумеранг, напомнив о делах давно минувших дней.

Близнецы. Встреча со старым знакомым может принести пользу в карьере или финансах.

Рак. Настало время пересмотреть планы и расставить совершенно новые приоритеты.

Лев. Прислушивайтесь к своим предчувствиям - внутренний голос не обманет.

Дева. Будьте осторожны с непроверенной информацией из ненадежного источника.

Весы. В сложном юридическом разбирательстве у вас есть все шансы одержать верх.

Скорпион. Прежде чем принять чью-либо сторону в споре, тщательно разберитесь в его сути.

Стрелец. Вы сумеете произвести неизгладимое впечатление на интересного вам человека.

Козерог. Во второй половине дня возможны упадок сил, хандра, депрессивное состояние.

Водолей. Ваша настойчивость приведет к успеху даже в самых сложных делах.

Рыбы. Вы сумеете поладить с самыми разными людьми, если проявите деликатность и такт.