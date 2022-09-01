Полезное

Гороскоп на 2 сентября: одним успех, другим хандра и упадок сил

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

Овен. Перед выходными заранее договоритесь с тем, в чьем обществе вы хотите их провести.

Телец. К вам может вернуться бумеранг, напомнив о делах давно минувших дней.

Близнецы. Встреча со старым знакомым может принести пользу в карьере или финансах.

Рак. Настало время пересмотреть планы и расставить совершенно новые приоритеты.

Лев. Прислушивайтесь к своим предчувствиям - внутренний голос не обманет.

Дева. Будьте осторожны с непроверенной информацией из ненадежного источника.

Весы. В сложном юридическом разбирательстве у вас есть все шансы одержать верх.

Скорпион. Прежде чем принять чью-либо сторону в споре, тщательно разберитесь в его сути.

Стрелец. Вы сумеете произвести неизгладимое впечатление на интересного вам человека.

Козерог. Во второй половине дня возможны упадок сил, хандра, депрессивное состояние.

Водолей. Ваша настойчивость приведет к успеху даже в самых сложных делах.

Рыбы. Вы сумеете поладить с самыми разными людьми, если проявите деликатность и такт.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте