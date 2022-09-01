Гороскоп на 2 сентября: одним успех, другим хандра и упадок сил

Овен. Перед выходными заранее договоритесь с тем, в чьем обществе вы хотите их провести.
Телец. К вам может вернуться бумеранг, напомнив о делах давно минувших дней.
Близнецы. Встреча со старым знакомым может принести пользу в карьере или финансах.
Рак. Настало время пересмотреть планы и расставить совершенно новые приоритеты.
Лев. Прислушивайтесь к своим предчувствиям - внутренний голос не обманет.
Дева. Будьте осторожны с непроверенной информацией из ненадежного источника.
Весы. В сложном юридическом разбирательстве у вас есть все шансы одержать верх.
Скорпион. Прежде чем принять чью-либо сторону в споре, тщательно разберитесь в его сути.
Стрелец. Вы сумеете произвести неизгладимое впечатление на интересного вам человека.
Козерог. Во второй половине дня возможны упадок сил, хандра, депрессивное состояние.
Водолей. Ваша настойчивость приведет к успеху даже в самых сложных делах.
Рыбы. Вы сумеете поладить с самыми разными людьми, если проявите деликатность и такт.
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