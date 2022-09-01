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Эксперт объяснил, что важно сделать с почвой в сентябре

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После сбора овощей для дачников жаркая пора не заканчивается.

Чтобы в следующем году земля порадовала результатом, еще осенью следует провести подготовку почвы. Приступать к ней лучше уже в сентябре, пока позволяет погода.

Первое, что обязан сделать каждый дачник - внести органические удобрения, уверяет садовод Аркадий Пчелинцев.

«Для улучшения плодородия почвы осенью вносятся органические удобрения. Я рекомендую по 5-6 кг/кв.м. Для луковых культур можно и больше до 10 кг/кв.м», - отметил Пчелинцев.

К органике можно добавить и минеральные удобрения. В связке они дадут прекрасный результат. Пчелинцев выделяет двойной суперфосфат и костную муку.

По мнению эксперта, важным шагом является и возделывание земли. Перекапывание производится на глубину корнеобитаемого слоя. В среднем – 30 сантиметров, а для корнеплодов – лучше на 40 – 45 сантиметров. Можно это делать с оборотом пласта или без него. Данный способ позволит почве насытиться кислородом.

При перекапывании в почву можно добавить и навоз. За зимний период он «дойдет», а весной будет питать растения.

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