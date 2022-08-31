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Пять проверенных способов научиться экономить семейный бюджет

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В последние месяцы многие россияне испытывают финансовые трудности.

Цены на продукты и товары первой необходимости в магазинах выросли, вместе с ними и тарифы на ЖКУ, а вот зарплаты у большинства граждан остались на прежнем уровне.

По мнению экономиста Германа Гуляева, исправить ситуацию помогут несколько простых правил, которых может придерживаться каждая российская семья.

«Устройте соревнование с другом или супругом: по итогам каждой недели смотрите, кто набрал меньше чеков, сделал меньше транзакций по карте. Важно именно количество оплат. Это очень отрезвляет», - советует Гуляев.

Эксперт призывает ограничить дневной бюджет и воздержаться от импульсивных покупок.

«Выделите себе 500 рублей в день без учета квартплаты, бензина или лекарств - это будут расходы на еду, одежду, развлечения. Можно сделать еще интереснее: заранее купите проездной, заправьте машину, заполните холодильник. И оставляйте кошелек дома. На работу берите обед с собой, вместо кино отправляйтесь на прогулку, а с друзьями встречайтесь не в кафе, а дома», - рассказал экономист.

Гуляев советует использовать и психологические методы. Например, перевести цену вещи в свои рабочие часы. Когда очередные туфли окажутся двумя неделями «бесплатного» труда, человек серьезно задумается перед приобретением товара.

«Не оплачивайте покупку сразу - попросите отложить на один день. Если вернуться за ней вам будет лень, значит, не очень-то вам эта вещь нужна», - резюмировал Герман Гуляев.

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