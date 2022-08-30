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Гороскоп на 31 августа: испорченное настроение и провокации

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Овен. Благоприятный день для всех, чья работа предполагает физический труд.

Телец. При решении важной задачи вам может потребоваться помощь профессионала.

Близнецы. Новые знания и умения станут полезным багажом в вашей дальнейшей жизни.

Рак. Резкий запах может вызвать головную боль или аллергическую реакцию.

Лев. Звезды рекомендуют делать упор не на интуицию, а на логику и здравый смысл.

Дева. Вы можете столкнуться с кем-то из своей прошлой жизни, и встреча будет приятной.

Весы. Все идеи и планы, которые возникают у вас в голове, следует тут же записывать.

Скорпион. Избегайте агрессии - любая критика в ваш адрес может быть просто провокацией.

Стрелец. День наполнен соблазнами, и вовсе не обязательно им противостоять.

Козерог. Включите в меню арбуз или дыню - сегодня бахчевые будут особенно полезны.

Водолей. Дополнительные обязанности, возложенные на вас, компенсируются материально.

Рыбы. Ваше настроение сегодня может поменяться несколько раз в течение дня.

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