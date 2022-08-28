Гороскоп на 29 августа: начало недели грозит бедой ряду знаков

28.08.2022 | 22:09

Овен. Отлично пойдут дела, требующие логики, вдумчивости и способности к анализу.

Телец. Сегодня синдром невыключенного утюга заставит вас перестраховываться во всем.

Близнецы. Не откладывайте назначенную встречу - она может оказаться важнее, чем вы думаете.

Рак. Завязавшиеся сегодня личные отношения будут гармоничными и устойчивыми.

Лев. Ограничьте контакты, вам нужно побыть наедине с собой и спокойно подумать.

Дева. Вам будет сложно сконцентрироваться на чем-то из-за рассеянности и забывчивости.

Весы. Хороший день для тех, кто отправляется в дорогу или возвращается из путешествия.

Скорпион. В разговоре с начальством аккуратно, но твердо настаивайте на своем.

Стрелец. Возможны приятные неожиданности, особенно во второй половине дня.

Козерог. Не убеждайте никого в своей правоте, если сами не уверены на сто процентов.

Водолей. Остерегайтесь делиться планами на будущее с людьми, не входящими в ближайший круг.

Рыбы. Вероятны финансовые поступления или подарки материального характера.