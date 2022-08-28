Гороскоп на 29 августа: начало недели грозит бедой ряду знаков

Овен. Отлично пойдут дела, требующие логики, вдумчивости и способности к анализу.
Телец. Сегодня синдром невыключенного утюга заставит вас перестраховываться во всем.
Близнецы. Не откладывайте назначенную встречу - она может оказаться важнее, чем вы думаете.
Рак. Завязавшиеся сегодня личные отношения будут гармоничными и устойчивыми.
Лев. Ограничьте контакты, вам нужно побыть наедине с собой и спокойно подумать.
Дева. Вам будет сложно сконцентрироваться на чем-то из-за рассеянности и забывчивости.
Весы. Хороший день для тех, кто отправляется в дорогу или возвращается из путешествия.
Скорпион. В разговоре с начальством аккуратно, но твердо настаивайте на своем.
Стрелец. Возможны приятные неожиданности, особенно во второй половине дня.
Козерог. Не убеждайте никого в своей правоте, если сами не уверены на сто процентов.
Водолей. Остерегайтесь делиться планами на будущее с людьми, не входящими в ближайший круг.
Рыбы. Вероятны финансовые поступления или подарки материального характера.
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