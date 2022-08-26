В МЧС дали простые советы тонущим людям

26.08.2022 | 07:13

В России увеличилось число трагедий на воде. Проблема регулярно обсуждается на уровне федеральных и региональных властей, но меньше происшествий на водоемах не становится.

Согласно статистике, основной причиной смертельных случаев становится злоупотребление отдыхающими спиртными напитками. Тем не менее, иногда тонут и трезвые люди.

Специалисты МЧС выпустили памятку для тех, кто собирается провести время у воды или любит плавать в открытых водоемах.

Если оказавшийся в воде человек чувствует, что он тонет, эксперты рекомендуют не паниковать, не барахтаться, а постараться перевернуться на спину, выплюнуть воду и сделать глубокий вдох.

«Успокойтесь, отдохните, лежа на спине, — вода удержит вас, не сомневайтесь. Отдохнули? Теперь можно спокойно доплыть до берега или позвать на помощь. Освободитесь от одежды, если она тянет вниз. Если одежда не мешает, то снимать ее не надо. Даже намокшая одежда снижает переохлаждение», - следует из совета с сайта МЧС.

Специалисты рекомендуют оказавшимся в сложной ситуации людям постараться плыть в направлении берега или того места, где можно за что-нибудь ухватиться. Это камень, торчащее из воды бревно, дерево.

«Если вы заплыли слишком далеко, устали и испугались, что не сумеете вернуться, вам поможет умение отдыхать на воде: лягте на спину, расправьте ноги и руки, расслабьтесь и отдохните 2—3 минуты, лишь легкими движениями рук и ног помогая себе удерживаться в горизонтальном положении», - резюмировали в МЧС.