Гороскоп на 27 августа: выходной будет удачным не для всех знаков

26.08.2022 | 22:07

Овен. Тщательно продуманное решение может принести значительный финансовый успех.

Телец. На пользу пойдет короткая поездка или длительная прогулка без особой цели.

Близнецы. Посвятите время домашним делам, уделите особое внимание младшим членам семьи.

Рак. Восстановить потраченные силы вам помогут полноценное питание и дневной сон.

Лев. Сегодня заранее спланированные покупки окажутся на редкость удачными.

Дева. Закройте все основные вопросы в деле подготовки детей к новому учебному году.

Весы. Если у вас возникнет желание побездельничать, вы вполне можете пойти у него на поводу.

Скорпион. Жареное мясо или рыба не пойдут на пользу, отдайте предпочтение отварным продуктам.

Стрелец. Многое запланированное на сегодня удастся выполнить даже быстрее, чем ожидалось.

Козерог. Благоприятное время для работы на садовом участке, сбора урожая, уборки территории.

Водолей. Устройте себе и любимому человеку праздник, и ваши отношения выйдут на новый уровень.

Рыбы. Повышенная физическая активность сегодня принесет больше вреда, чем пользы.