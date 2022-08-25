Гороскоп на 26 августа: сложный день для многих знаков

25.08.2022 | 21:30

Овен. Завершите важные дела до обеда и освободите вторую половину дня для личной жизни.

Телец. Творческий взгляд позволит вам найти выход из ситуации, казавшейся тупиковой.

Близнецы. Избегайте стрессов и физических перегрузок - сегодня они особенно нежелательны.

Рак. День обещает быть наполненным гармонией и радовать вас каждым событием.

Лев. Благоприятное время для плановых покупок, вложения средств, финансовых операций.

Дева. Вас могут немного сбить с толку неожиданно возникшие мелкие накладки.

Весы. Не лучшая пора для кардинальных перемен, еще раз тщательно пересмотрите планы.

Скорпион. Возможны приятные новости, касающиеся семьи, родственников, личных отношений.

Стрелец. Отодвиньте рутинные дела в сторону, дайте полную волю мечтам и фантазии.

Козерог. Прислушайтесь к совету со стороны - он поможет вам быстрее реализовать хорошую идею.

Водолей. Возможны конфликты и эмоциональные вспышки по любым мелочам.

Рыбы. Благоприятный день для посещения тренажерного зала, занятий фитнесом и танцами.