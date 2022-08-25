Гороскоп на 26 августа: сложный день для многих знаков

Овен. Завершите важные дела до обеда и освободите вторую половину дня для личной жизни.
Телец. Творческий взгляд позволит вам найти выход из ситуации, казавшейся тупиковой.
Близнецы. Избегайте стрессов и физических перегрузок - сегодня они особенно нежелательны.
Рак. День обещает быть наполненным гармонией и радовать вас каждым событием.
Лев. Благоприятное время для плановых покупок, вложения средств, финансовых операций.
Дева. Вас могут немного сбить с толку неожиданно возникшие мелкие накладки.
Весы. Не лучшая пора для кардинальных перемен, еще раз тщательно пересмотрите планы.
Скорпион. Возможны приятные новости, касающиеся семьи, родственников, личных отношений.
Стрелец. Отодвиньте рутинные дела в сторону, дайте полную волю мечтам и фантазии.
Козерог. Прислушайтесь к совету со стороны - он поможет вам быстрее реализовать хорошую идею.
Водолей. Возможны конфликты и эмоциональные вспышки по любым мелочам.
Рыбы. Благоприятный день для посещения тренажерного зала, занятий фитнесом и танцами.
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