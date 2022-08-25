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Эксперты составили список полезных приложений для смартфона ребенка

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В век развития высоких технологий почти у каждого ребенка есть свой телефон. Многие родители приобретают детям не просто кнопочные аппараты, а смартфоны. Ежедневно для них выпускаются десятки приложений, но не все они полезны и интересны детям.

Эксперты внимательно изучили рынок и составили список интересных и полезных приложений для малышей, чтобы они могли проводить время с пользой, а родители не беспокоились за них.

Первое и одно из самых важных приложений – родительский контроль. Google Family Link прекрасно подходит для контроля за вашим ребенком. Приложение позволяет отследить, сколько часов ребенок проводит в смартфоне, какие приложения открывает, что скачивает или собирается купить в Google Play.

Cut the Rope подходит для малышей от трех лет. Приложение поможет научить логически мыслить. Игра-головоломка познакомит и с законами физики. В ней знания преподносятся увлекательно и в практической форме.

«Море слов» поможет детям узнать новые слова. Через игры ребенок выучит много новых слов и разовьет эрудицию, узнавая интересные факты о мире.

Walk Band рекомендуется деткам, которые «тянутся» к музыке. Приложение позволит освоить игру на различных инструментах. В распоряжении ребенка появится набор симуляторов музыкальных инструментов: гитара, клавиши, барабаны, драм-машина и многое другое.

Приложение «Выучи стихи!» позволит тренировать память. Оно подойдет даже тем, кто с трудом учит стихотворения. С его помощью можно легко выучить любой текст наизусть, просто закрывая фрагменты.

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Источник — rskrf.ru
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