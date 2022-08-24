Названа типичная ошибка дачников, которая оставляет их без клубники

В средней полосе России дачники традиционно собирают хороший урожай клубники.
В 2022 году ряд садоводов столкнулся с проблемами. Люди жаловались, что клубника стала гнить на кустах.
По словам председателя Пензенского отделения Союза садоводов России Елены Храмцовой, в борьбе с гнилью следует прибегнуть к кардинальным методам.
«На клубнике встречается серая, белая и черная гниль. Если заражение уже произошло, немедленно удалите больные ягоды. После сбора урожая обязательно скосите ботву и обработайте грядки фунгицидами», - посоветовала Храмцова.
Эксперт отметила, что основные причины появления гнили - типичная ошибка многих дачников - загущенные посадки и излишняя влажность.
«Советую в таких случаях опрыскивать растения жидким листовым удобрением «Фолирус», - дала рекомендацию Елена Храмцова.
Повысить устойчивость к гнили на клубнике помогают фосфорнокалийные подкормки, такие как «ФолирусПремиум», в котором содержится полный набор микроэлементов, а также азот, фосфор и калий, уверена эксперт.
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