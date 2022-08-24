Названа типичная ошибка дачников, которая оставляет их без клубники

24.08.2022 | 07:41

В средней полосе России дачники традиционно собирают хороший урожай клубники.

В 2022 году ряд садоводов столкнулся с проблемами. Люди жаловались, что клубника стала гнить на кустах.

По словам председателя Пензенского отделения Союза садоводов России Елены Храмцовой, в борьбе с гнилью следует прибегнуть к кардинальным методам.

«На клубнике встречается серая, белая и черная гниль. Если заражение уже произошло, немедленно удалите больные ягоды. После сбора урожая обязательно скосите ботву и обработайте грядки фунгицидами», - посоветовала Храмцова.

Эксперт отметила, что основные причины появления гнили - типичная ошибка многих дачников - загущенные посадки и излишняя влажность.

«Советую в таких случаях опрыскивать растения жидким листовым удобрением «Фолирус», - дала рекомендацию Елена Храмцова.

Повысить устойчивость к гнили на клубнике помогают фосфорно­калийные подкормки, такие как «Фолирус­Премиум», в котором содержится полный набор микроэлементов, а также азот, фосфор и калий, уверена эксперт.