Гороскоп на 25 августа: звезды подскажут, кому следует остерегаться неудач

Овен. Вас может одолеть жажда общения, не отказывайте себе в этом удовольствии.
Телец. Наткнувшись на неожиданную преграду, не спешите отступать от задуманного.
Близнецы. Любая счастливая примета сегодня сбудется, а несчастливая не сыграет роли.
Рак. Обстоятельства потребуют пойти на компромисс, но результат вас устроит.
Лев. Не отказывайте в помощи тем, кто о ней просит, даже если могли бы обойтись без вас.
Дева. Обращайте внимание на мимику и жесты собеседников, чтобы лучше понять их замыслы.
Весы. Отличный день для налаживания контактов, романтических встреч, дружеской вечеринки.
Скорпион. В первой половине дня что-то может пойти не по плану, но вы разберетесь в ситуации.
Стрелец. Сегодня косметические процедуры и уход за кожей принесут особую пользу.
Козерог. Возможны досадные неудачи наподобие забытой где-то вещи или ушедшего автобуса.
Водолей. Рассчитайте время с запасом, чтобы никуда не опоздать и не вызвать нареканий.
Рыбы. Звезды рекомендуют сбалансированное питание и умеренные физические нагрузки.
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