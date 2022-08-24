Гороскоп на 25 августа: звезды подскажут, кому следует остерегаться неудач

24.08.2022 | 22:00

Овен. Вас может одолеть жажда общения, не отказывайте себе в этом удовольствии.

Телец. Наткнувшись на неожиданную преграду, не спешите отступать от задуманного.

Близнецы. Любая счастливая примета сегодня сбудется, а несчастливая не сыграет роли.

Рак. Обстоятельства потребуют пойти на компромисс, но результат вас устроит.

Лев. Не отказывайте в помощи тем, кто о ней просит, даже если могли бы обойтись без вас.

Дева. Обращайте внимание на мимику и жесты собеседников, чтобы лучше понять их замыслы.

Весы. Отличный день для налаживания контактов, романтических встреч, дружеской вечеринки.

Скорпион. В первой половине дня что-то может пойти не по плану, но вы разберетесь в ситуации.

Стрелец. Сегодня косметические процедуры и уход за кожей принесут особую пользу.

Козерог. Возможны досадные неудачи наподобие забытой где-то вещи или ушедшего автобуса.

Водолей. Рассчитайте время с запасом, чтобы никуда не опоздать и не вызвать нареканий.

Рыбы. Звезды рекомендуют сбалансированное питание и умеренные физические нагрузки.