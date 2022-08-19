Подробный гороскоп на неделю: двум знакам с 19 августа следует приготовиться к проблемам

19.08.2022 | 02:58

ОВЕН

Из-за внутреннего напряжения вас может потянуть на поиск приключений. Но погода в доме важнее всего. Оберегайте свою личную жизнь от внешнего вмешательства. В выходные близкие отношения будут нуждаться в уединении и нежности. Отдыхайте - все важное вы уже успели!

ТЕЛЕЦ

Вы можете ощутить упадок сил. Берегите нервы, меньше спорьте и не берите на себя чужих проблем. В середине недели вам лучше не иметь дела с чужими деньгами. Тот, кто придет к вам

или выйдет на контакт в воскресенье, - важный в вашей жизни человек. Но будьте бдительны.

БЛИЗНЕЦЫ

На этой неделе успейте сделать визиты вежливости, позвоните родственникам, выполните обещания, наведите порядок в своем доме и мыслях. У вас завершение одного этапа и начало нового. Может всплыть какая-то тайна. Берегите важные отношения и свое здоровье.

РАК

Постарайтесь меньше привлекать к своей персоне внимание, поскольку легко можете стать жертвой наговора или на вас повесят чужую работу. Женатым Ракам следует избегать споров

со своей второй половиной. Хорошо заниматься творчеством, устраивать вечеринки.

ЛЕВ

В отличие от других знаков вы будете настроены серьезно. Вы можете сыграть роковую роль в чьей-то жизни или почувствуете себя игрушкой в руках судьбы. Все может оказаться не так уж и

плохо, но если сделаете выбор, то это надолго. Возможно, что важные перемены обойдут вас стороной.

ДЕВА

Неделя располагает к удовольствиям и развлечениям, перемещениям и поездкам. Вам следует остерегаться конфликтов с коллегами и друзьями. В середине недели вы можете приятно провести время. В воскресенье хорошо покупать одежду, украшения и подарки.

ВЕСЫ

Неделя прекрасно подходит для увеселительных мероприятий, вечеринок. Однако везде найдутся желающие вами покомандовать и поруководить. Но большей частью все будет спокойно и гладко, можно полениться. С четверга ритм событий ускорится, но будет мало толку.

СКОРПИОН

В течение этой недели полностью не расслабляйтесь, держите под контролем свои карьерные интересы. Возможны перестановки по месту работы. Сейчас для вас настало очень ответственное время. Вы можете сделать важный выбор, решиться на перемены в образе жизни, но все обдумывайте.

СТРЕЛЕЦ

Понедельник - нейтральный день. Со вторника по четверг держитесь подальше от тех, кто может испортить вам настроение. Пятница и суббота вернут бразды правления в ваши руки. Используйте эти дни для наведения порядка в мыслях. Воскресенье - отличный день для покупок.

КОЗЕРОГ

В суете и хаосе, который наступил, кто-то должен взять на себя роль координатора. И этот кто- то - вы. Готовьтесь говорить по двум телефонам одновременно, что-то решать в срочном порядке. В середине недели нагрузка возрастет. Вы будете способны на ловкие маневры, но без помощников вам не справиться.

ВОДОЛЕИ

Важное оставьте на 1 конец недели, а пока не давайте себя подгонять. Вы и сами найдете массу дел, которыми нужно заняться. Со среды по четверг на первом плане будут общение, переписка, обсуждение новых планов. В эти дни ничего не меняйте в своих финансовых схемах.

РЫБЫ

Неделя суматошная, веселая, но несколько бестолковая. Никаких важных дел и мероприятий на нее лучше не планировать, больших перемен не ждать. Вам предстоят незапланированные поездки, множество мелких срочных дел. Хорошее время для приобретения дорогих вещей, подарков для близких и друзей.

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