Всем неработающим: в Госдуме объявили о «зарплате для мам»

18.08.2022 | 10:35

Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением со стороны западных государств. Депутаты Государственной думы РФ предложили новую меру поддержки населения страны в сложный период.

По мнению парламентариев, масштабные меры поддержки семей с детьми, к числу которых относятся льготная ипотека и маткапитал – должны быть постоянно действующими.

Расширять программы нужно не по срокам, а по содержанию, подключая дополнительные механизмы стимулирования рождаемости.

«Ранее Минфин предложил продлить программу льготной семейной ипотеки на год: семьи смогут взять кредит под 6 процентов до 1 июля 2024 года при условии рождения ребенка до 31 декабря 2023 года», - написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Сергей Миронов.

По мнению парламентария, для серьезного улучшения демографии не нужно загонять людей во временные рамки, они должны быть уверены в стабильной и постоянной поддержке государства.

«Расширять их нужно не по срокам, а по содержанию. Ту же семейную ипотеку необходимо обязательно распространять на вторичное жилье и снижать ставку по программе хотя бы вдвое. Маткапитал необходимо вводить и на третьих детей, это станет хорошей мерой стимулирования многодетности», - отметил Миронов.

Депутат считает, что действующих мер господдержки недостаточно для исправления негативной тенденции. Нужно ввести «родительские зарплаты».

«Для неработающих родителей, которые занимаются воспитанием детей. Как правило, это мамы, поэтому мы говорим о «зарплатах для мам». С такой поддержкой женщине будет проще решиться на рождение ребенка, она будет уверена: даже если возникнут проблемы с трудоустройством, государство ее поддержит», - резюмировал Сергей Миронов.

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