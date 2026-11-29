30 ноября в Пензенской области местами ожидается небольшой снег. Погода будет облачной с прояснениями, сообщили в Приволжском УГМС.

В ночь на понедельник температура опустится до -7...-12 градусов. Днем термометр покажет -2...-7.

С вечера начнет холодать, пока ртутные столбики не дойдут до -8...-13.

На смену ночному северо-западному ветру днем придет устойчивый западный с постоянной скоростью 6-11 м/с.

В народном календаре 30 ноября - Григорий Зимоуказатель. В старину по погоде в этот день судили о всей зиме в целом. Мороз в ясное утро говорил о ровных холодах без резких перепадов, а тепло при хмуром небе обещало мягкий сезон с обильными снегопадами.