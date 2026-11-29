На понедельник, 30 ноября, в Пензе запланированы отключения электричества. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся Терновка, Согласие, СНТ «Камыши» и отдельные дома на улицах Ново-Казанской и Измайлова.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- Донецкий тупик, 1, 3, 4, 6;

- ул. Ивановская, 21-39 (нечетные), 40-53, 55-66, 68-80 (четные);

- Ивановский тупик, 2, 6, 7а, 7Б, стр. 9, 10, 11, 13, 14;

- ул. Колышлейская, 37-51, 53;

- 3-й пр-д Терновского, 2-10, 12;

- СНТ «Камыши», уч.: 4, 6, 7, 12, 14, 17, 19, 20, 21, 43, 45, 48, 53, 54, 55, 57, 61, 62, 70, 73, 74, 75, 80, 81, 86, 87, 96, 100, 108, 115, 118, 130, 131, 132, 142, 143, 145, 147, 152, 155, 157, 158, 159, 160, 162, 174, 175, 180, 181, 193а, 196, 197, 197в, 198, 200, 211, 216, 217, 218, 219, 238, 240, 241, 242, 244, 246, к/н 5433.

С 13:00 до 15:30:

- ул. Ново-Казанская, 22;

- ул. Измайлова, 81;

- ул. Марата, 184, 189;

- ул. Поимская, 17, 18, 20, 20а;

- 1-й Поимский пр-д, 1, 3-9, 13-24, 26, 32; 2-й Поимский пр-д, 1-8, 10, 12/19, 16, 18, 20, 22; - СНТ «Заря» (Согласие), 2/93, 2/149; уч.: 2/66 - 2/69, 2/74, 2/140, 2/146 - 2/148, 2/152, 2/154, 2/155, 2/157, 2/160, 2/162, 2/163, 2/167, 2/169 - 2/175, 2/178, 2/179, 2/181, 2/182, 2/186, 2/187, 2/195.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.