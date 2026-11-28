Появление тематической рекламы после разговоров рядом с телефоном о желании купить новый автомобиль, технику и другие товары не означает, что ведется скрытая аудиозапись, рассказали в МВД РФ.

Хотя зачастую пользователи видят объявления о соответствующих услугах после бесед о них, объяснить это можно механизмами персонализированной рекламы.

«Современным алгоритмам необязательно слышать наши разговоры, чтобы прогнозировать наши интересы», - подчеркнули эксперты.

Механизмы формируют портрет пользователя на основании истории поисковых запросов в Сети и заходов на сайты, геолокации и сведений о посещаемых местах, взаимодействия с публикациями, видео, рекламными объявлениями, истории покупок, активности в приложениях, сходства интересов и поведения с другими людьми.

Алгоритмы объединяют эти сведения и прогнозируют потенциальные потребности человека еще до того, как он сам начнет искать соответствующую услугу или продукт.

«Существует и психологический аспект - так называемая иллюзия частотности. После разговора на определенную тему мы начинаем чаще замечать связанную с ней информацию, которую раньше могли просто игнорировать», - пояснили специалисты.

Некоторые приложения в телефоне имеют доступ к микрофону и способны записывать окружающие звуки. Однако появление рекламы «по мотивам» бесед нельзя считать доказательством слежки.

Пользователям порекомендовали периодически проверять разрешения установленных приложений, ограничивать им доступ к микрофону и геолокации и пересматривать настройки персонализированной рекламы.