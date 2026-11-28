Эксперты Роскачества проверили пищевую фольгу в рулонах 20 марок, у 2 из них выявили превышение норм миграции алюминия в среду.

Речь идет о продукции Laima Home и «Вкусный дом».

Согласно стандартам, миграция алюминия в продукты не должна превышать 0,5 мг/дм³ как в обычных условиях, так и при нагревании. Эксперты исследовали процесс в данных условиях. Фольга двух вышеуказанных марок не отвечает нормам безопасности.

«Вопрос токсичности алюминиевой фольги в бытовых дискуссиях часто преувеличен, но имеет под собой научную основу», - отметили в Роскачестве.

На миграцию алюминия в пищу влияют следующие характеристики: химический состав сплава, качество прокатки и структура поверхности, наличие защитного оксидного слоя, условия использования.

Специалисты рекомендовали не запекать в фольге и не заворачивать в нее продукты с высокой кислотностью, например приготовленные с томатной пастой, лимонным соком, уксусом, цитрусовыми или в маринаде. Этот фактор способствует ускоренному растворению алюминия и его переходу в пищу.

Также лучше не запекать блюда в фольге, если температура духовки превысит 150-200 градусов.

«Чем дольше продукт находится в непосредственном контакте с фольгой (например, при длительном хранении готового блюда в холодильнике), тем выше итоговая концентрация алюминия в пище. Соленые и острые продукты также способствуют коррозии естественного оксидного защитного слоя фольги, усиливая выщелачивание металла», - отметили эксперты.

Они посоветовали выбирать фольгу толщиной 11-12 мкм и более. Такая продукция менее подвержена разрывам при натяжении и лучше сохраняет целостность барьерного слоя.