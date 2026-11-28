29 ноября в Пензенской области местами пройдет небольшой снег, погода будет облачной с прояснениями, рассказали синоптики Приволжского УГМС.
В ночь на воскресенье столбик термометра опустится до -6…-11 градусов. Днем ожидается -2…-7.
В течение суток будет дуть северный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду.
Ранее синоптики предупредили, что температура в регионе будет понижаться из-за затока холодного воздуха из северных широт.
На предстоящей неделе погода будет почти без осадков. Днем температура составит около -5 градусов.