В Госдуму РФ внесли законопроект о введении уголовной ответственности за незаконное распространение сведений о последствиях атак БПЛА, диверсий, терактов, размещении военной техники, хранении вооружений и боеприпасов. Соответствующий документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторы инициативы предложили добавить в Уголовный кодекс РФ новую статью № 280. Штраф за распространение информации об ударах составит от 100 000 до 300 000 рублей. Также предусмотрены принудительные работы до 3 лет, либо лишение свободы на такой же срок, либо арест на срок от 4 до 6 месяцев.

Если незаконное распространение сведений повлечет смерть по неосторожности, причинение вреда здоровью граждан, имуществу, массовые нарушения общественного порядка, помехи функционированию или прекращение функционирования объектов инфраструктуры, то виновнику грозит более строгое наказание: принудительные работы на срок до 5 лет либо лишение свободы на такой же срок.

В перечень объектов, нарушения работы которых могут повлечь более строгое наказание, входят кредитные организации, предприятия оборонного комплекса, энергетики, промышленности, связи, транспортная и социальная инфраструктура.

Расследовать такие дела станут сотрудники СКР.

Новую статью в УК РФ будут применять к тем, кого уже подвергали административному наказанию за аналогичное деяние, а также к гражданам, у которых уже есть судимость за данное преступление.

В Пензенской области за съемку и распространение кадров применения БПЛА, работы средств ПВО и радиоэлектронной борьбы предусмотрен штраф. Его размер утвердили на сессии регионального Законодательного собрания в августе 2025 года.

Также запрет касается мест дислокации сил Министерства обороны РФ и правоохранительных органов, расположения систем связи и организации охраны критически важных объектов топливно-энергетического комплекса, промышленности, мостов, ЖКХ и т. д.

Нарушители-граждане могут лишиться 5 000 рублей, должностные лица - 50 000 рублей, юридические лица - 1 000 000 рублей.