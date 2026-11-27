Прокуратура проверила, как в регионе реализуется программа капитального ремонта многоквартирных домов, и выявила нарушения в деятельности фонда капремонта и факты бездействия областного министерства ЖКХ и ГЗН.

Фонд не обеспечил должные темпы реализации программы, в отдельных случаях ненадлежащим образом вел работу по взысканию задолженности по взносам, несвоевременно направлял в министерство протоколы общих собраний собственников домов.

Министерство ЖКХ и ГЗН, в свою очередь, не осуществляло эффективный контроль за деятельностью фонда, а также допускало нарушения при рассмотрении обращений граждан по вопросам содержания общего имущества и проведения капремонта.

Прокуратура внесла представления руководителю Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Наталье Моисеевой и врио министра ЖКХ и ГЗН Михаилу Панюхину.

«В деятельность уполномоченных органов внесены необходимые коррективы, проведение работ по капитальному ремонту активизировано. Должностное лицо министерства привлечено к административной ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан), ему назначено наказание в виде штрафа», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.