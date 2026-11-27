В России появилась возможность предъявлять водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства через мессенджер МАХ, сообщили в Минцифры.

«Электронные документы действуют наравне с бумажными. Использовать их можно по желанию», - уточнили в ведомстве.

Чтобы предъявить права через MАХ, нужно открыть мессенджер на мобильном устройстве, войти в Цифровой ID внизу экрана, затем в раздел «Транспорт», выбрать нужный документ для предъявления и показать экран с QR-кодом сотруднику Госавтоинспекции.

«Документы в Цифровом ID подтягиваются из личного кабинета «Госуслуг». Чтобы его создать, нужна подтвержденная учетная запись и загруженные на портал права и СТС», - добавили в Минцифры.

Инспектор отсканирует QR-код и увидит подтвержденные данные.

Однако есть важный нюанс: для корректной проверки QR-кода необходима устойчивая мобильная интернет-связь.

«Если предъявление в многофункциональном сервисе обмена информацией сведений из водительского удостоверения, а также свидетельства о регистрации транспортного средства невозможно, обязанность передавать для проверки сотруднику полиции водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства на бумажном носителе сохраняется.

МВД России рекомендует водителям при управлении транспортными средствами иметь при себе водительские документы в бумажном виде», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.