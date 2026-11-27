В 2026 году в Пензенской области 328 женщинам досрочно назначили страховые пенсии. 245 из них воспитывают троих детей, 42 - четверых, 41 - пятерых и более.

«Возраст выхода на такую пенсию зависит от количества детей. Мамы троих детей могут выйти на заслуженный отдых в 57 лет, четверых - в 56 лет, с пятью и более - в 50 лет. Такое право распространяется и на женщин, воспитывающих усыновленных детей», - уточнили в Соцфонде.

Учитываются также факт воспитания ребенка в возрасте до 8 лет, наличие стажа не менее 15 лет и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Если мать лишили родительских прав, пенсия ей назначается на общих основаниях.

«Периоды ухода за детьми до полутора лет включаются в стаж. С 1 января 2026 года в него включают время ухода за пятым, шестым и всеми последующими детьми. За уход за первым ребенком начисляется 1,8 пенсионного коэффициента за год, за вторым ребенком - 3,6, за время ухода за третьим и последующими детьми - 5,4 коэффициента», - добавили в Отделении СФР по Пензенской области.

Подчеркивается, что новые правила распространяются не только на новичков, но и на тех, кто уже вышел на заслуженный отдых. Так, в 2026 году размер пенсии увеличили более чем 2,7 тыс. женщин.