В последние дни осени Пензенская область окажется во власти антициклона. Об этом сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в пятницу, 27 ноября.

«Осадки в виде небольшого снега ожидаются лишь местами», - уточнила синоптик отдела прогнозирования Ания Антонова.

По ее словам, из-за активного затока холодного воздуха из северных широт температурный режим продолжит понижаться.

Так, в ночь на субботу ртутные столбики опустятся до -9 градусов, на воскресенье - до -11, на понедельник - до -12.

В дневное время в период с 28 по 30 ноября за окном будет -2...-7 градусов.