Чувство вины после покупок на маркетплейсах можно счесть признаком зависимости, рассказала психолог Диана Лобанова.

Частые покупки на онлайн-платформах сами по себе еще не означают зависимость. Однако, если человек регулярно приобретает ненужные товары, тратит больше запланированной суммы и не может остановиться, несмотря на чувство вины, финансовые последствия и конфликты с близкими, это уже настоящая проблема. Специалисты обозначают ее как компульсивный шоппинг.

«Покупка дает быстрый эмоциональный эффект. Оформление заказа и ожидание посылки временно повышают настроение, помогают отвлечься от скуки, тревоги или напряжения. После доставки удовольствие быстро проходит, но при следующем стрессе человек снова открывает приложение», - объяснила психолог изданию «Газета.ru».

Маркетплейсы работают так, чтобы данный механизм усиливался. Задействованы персональные рекомендации, уведомления, таймеры распродаж, сообщения об ограниченном числе товаров.

В некоторых случаях удовольствие зависимому человеку приносит не сама вещь, а поиск товара, заполнение корзины и ожидание доставки.

Изменению поведения может помочь анализ привычки. В течение 2-3 недель рекомендуется записывать, что было заказано и на какую сумму, какое настроение предшествовало покупке. Это поможет заметить повторяющийся сценарий. Например, желание посетить маркетплейс и что-то купить возникает после тяжелого дня, конфликта, появления чувства одиночества и так далее.

Второй шаг - увеличение времени между импульсом и оплатой. Психолог посоветовала перенести товар в отдельный список и вернуться к решению после 48-72 часов ожидания. За это время желание обычно ослабевает.

«Перед оплатой стоит спросить себя, для какой конкретной задачи нужна вещь, нет ли дома похожего товара и купили бы вы его без скидки. Если убедительного ответа нет, покупка, вероятно, связана не с потребностью, а с эмоциональным состоянием», - рассказала Лобанова.

Будет полезно отключить рекламные уведомления, удалить привязанные банковские карты, отказаться от оплаты частями, установить месячный лимит расходов. Также полезно определить 1-2 дня в неделю для заказов и заходить на маркетплейс с заранее подготовленным списком необходимых вещей.

Эксперт подчеркнула: важно найти замену самому ритуалу. Переключиться помогут прогулка, физическая активность, общение с близкими. Если не изменить способ реагирования на стресс, то удаления приложения будет недостаточно.