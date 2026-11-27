28 ноября в Пензенской области местами ожидается небольшой снег. Погода будет облачной с прояснениями, сообщили в Приволжском УГМС.

В ночь на субботу температура опустится до -4…-9 градусов. Днем термометр покажет -2…-7 градусов.

В течение суток будет дуть северо-западный ветер со скоростью 8-13 м/с.

Формированию снежного покрова в регионе поспособствовал южный циклон. Ожидается, что температура будет понижаться, поэтому снег сохранится.

В народном календаре 28 ноября Гурьев день. Согласно приметам, если в этот день выпал снег, он пролежит до весеннего половодья.