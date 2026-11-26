Из-за влияния корональной дыры на Солнце 27 и 28 ноября на Земле ожидается рост геомагнитной активности. Об этом предупредили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Дыра уже хорошо видна на поступающих снимках Солнца. На данный момент она не оказывает влияния на Землю, но из-за вращения Солнца начнет цеплять планету», - говорится в прогнозе.

Вероятность магнитной бури в пятницу оценивается в 60% (слабых возмущений - 25%, спокойного фона - 15%). Активность начнет повышаться ночью, а с 6:00 до 9:00 мск индекс достигнет 5 баллов (уровень G1).

К полудню предполагается снижение до 3 баллов, вечером возможны повторные колебания до 4 баллов.

Вероятность бури 28 ноября снижается до 26% (возмущений - 35%, спокойной обстановки - 39%). Ожидаются периодические колебания фона без затяжного шторма.

К воскресенью, 29 ноября, магнитосфера полностью стабилизируется.