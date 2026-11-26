На пятницу, 27 ноября, в Пензе запланированы отключения электричества. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся Подлесный (Нахаловка) и отдельные дома на улице Пушанина в Терновке.

С 8:30 до 15:30 приостановится электроснабжение домов № 2, 4 и 54 на ул. Пушанина.

С 8:30 до 16:00 без света останутся:

- ул. Нейтральная, 76а, 78а, 78Б, 82Б, 84а, 86а, 88а;

- 2-я Нейтральная ул., 1, 3-5, 7-10, 12-15, 17, 19-21;

- ул. Парижской Коммуны, 1-6, 8-17, 17а, 19-27, 27а, 29-50, 52-54, 56-74, 74а, 77-84, 86, 88, 90, 92, 94, 96;

- 1-й пр-д Парижской Коммуны, 1-13, 13а, 15, 17; 2-й пр-д Парижской Коммуны, 1-8, 23, 23а;

- ул. Седова, 1-19;

- пр-д Седова, 5-9, 20.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.