Государственная Дума приняла в третьем чтении законопроект, обновляющий ключевые правила налогообложения в России. Пассивные доходы включаются в основную базу по НДФЛ.

То есть теперь поступления от продажи имущества, дивидендов, процентов по вкладам и операций с ценными бумагами будут суммировать для применения прогрессивной шкалы налогообложения.

С 2025 года для пассивных доходов действует укороченная двухступенчатая шкала: 13% - на доход в пределах 2,4 млн рублей, 15% - на сумму сверх этого порога.

С 2027 года вводится прогрессивная пятиступенчатая шкала - от 13% до 22%. Ставка станет зависеть от совокупного годового дохода человека.

Если общая сумма получится до 2,4 млн рублей, то сбор составит 13%; при 2,4-5 млн - 15%; 5-20 млн - 18%; 20-50 млн - 20%; более 50 млн - 22%.