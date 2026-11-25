В Пензенской области завершен ремонт 2 железнодорожных переездов - на 712-м км станции Ночка и 131-м км перегона Бессоновка - Пенза-IV. Об этом сообщили в пресс-службе КбшЖД во вторник, 24 ноября.

Железнодорожники выполнили фрезеровку старого полотна, уложили новое асфальтобетонное покрытие, заменили резинокордовый настил и установили новые сигнальные направляющие столбики со светоотражающими элементами.

До конца года намечено провести аналогичные работы на переезде 139 км станции Пенза-IV.

Осенью обновление прошло на перегонах Селикса - Леонидовка и Селикса - Пенза-II.

Летом железнодорожники занимались работами на перегонах Леонидовка - Шнаево - Канаевка, Канадей - Прасковьино и на станции Чаадаевка, весной - на перегоне Гольцовка - Лунино.