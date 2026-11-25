Госдума РФ приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, который усиливает контроль за безналичными доходами граждан. Документ опубликовали во вторник, 24 ноября, на портале системы обеспечения законодательной деятельности.

Центробанк РФ будет передавать налоговой службе сведения о гражданах, в чьих операциях по счетам есть признаки систематического получения прибыли от других физических лиц. Точные критерии таких действий, формат и периодичность обмена данными предполагается закрепить в отдельном соглашении между Центральным банком России и ФНС.

Налоговики сочтут получение подобной информации основанием затребовать выписку по счетам гражданина. Сейчас ФНС может запрашивать эти сведения только в рамках налоговых проверок, при истребовании документации или после принятия решения о взыскании задолженности.

Законопроект вступит в силу 1 января 2027 года. Новые правила коснутся операций, совершенных после этой даты.

Также законопроект предусматривает ужесточение ответственности кредитных организаций за недостоверную информацию, переданную ФНС. За некорректные сведения об открытии, закрытии счетов, вкладов и электронных кошельков предусмотрены штрафы.