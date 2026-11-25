Отделение Социального фонда РФ по Пензенской области опубликовало график перечисления пенсий и различных выплат жителям региона в декабре.

Так, 3-го числа получателям поступят:

- единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

- ежемесячная выплата на первого ребенка до 3 лет;

- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву;

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет неработающим родителям (работающим оно придет 8 декабря).

Начисления из средств материнского капитала произведут на день раньше установленного срока - 4-го числа.

«Пенсии жителям Пензенской области будут выплачены 4, 11 и 23 декабря согласно установленным датам для каждого получателя. Это касается всех видов пенсий, включая страховые, социальные, накопительные, по старости и инвалидности», - отметили в СФР.

Стоит помнить, что деньги начисляются в течение целого дня.

Пенсии тем, кто получает их через почту, доставят согласно утвержденному графику. Его можно уточнить в отделении.