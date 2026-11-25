В четверг, 26 ноября, в Пензенской области будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой снег. Местами ожидается слабая метель, на дорогах - гололедица, сообщили в Приволжском УГМС.

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 8-13 м/с. Местами его порывы достигнут 15-18 м/с.

В ночь на четверг в прогнозе -2...-7 градусов, небольшой, местами умеренный снег.

Днем синоптики обещают 0...-5. В ночь на пятницу будет -3...-8 градусов и снова небольшой снег.

В народном календаре 26 ноября - Златоуст. На Руси подмечали, что в это время становится холоднее: «Созывает зима на Иоанна Златоуста свою свиту, вьюги да метели, и дает им наказ оттепели унять».