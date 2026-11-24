Гастроэнтеролог Пензенской городской поликлиники № 1 Мария Коннова перечислила симптомы, при обнаружении хотя бы одного из которых нужно срочно идти к врачу.

1. Необъяснимая потеря веса. Речь идет о потере 5 и более килограммов за последние 2-3 месяца в отсутствие диеты и физнагрузки. «Организм не сжигает жир от радости. Такая потеря веса часто указывает на нарушение всасывания (мальабсорбцию), хронический панкреатит, целиакию или, в худшем случае, на онкологический процесс, который меняет обмен веществ», - пояснила Мария Коннова.

2. Железодефицитная анемия (низкий гемоглобин). Дефицит железа по анализу крови, который не корректируется приемом лекарств, постоянная слабость, сонливость, выпадение волос чаще всего являются признаком скрытой кровопотери. «В ЖКТ есть «тихий» источник - медленно кровоточащая язва желудка или полип в кишечнике. Также это может быть симптомом рака толстой кишки», - отметила врач.

3. Боли в животе, которые будят по ночам. По словам Марии Конновой, «ночные» и «голодные» боли - симптом язвенной болезни: кислота контактирует с обнаженным дном язвы. «Без лечения это прямой путь к прободению (сквозному отверстию в стенке желудка) и перитониту», - уточнила она.

4. Затрудненное глотание (дисфагия) и боль при глотании. Человек чувствует, что еда будто застревает в горле или за грудиной, каждый кусок приходится запивать, иногда ощущается жжение при прохождении пищи. Это может быть симптомом сужения пищевода из-за хронического ожога кислотой или роста новообразования.

5. Непроходящее ощущение кома в горле, при этом лор и эндокринолог исключили свои патологии. Такой симптом может оказаться проявлением тяжелого рефлюкса (ГЭРБ) или новообразования в верхней части пищевода.

6. Изменение цвета и формы стула.

7. Хроническая диарея или запор, сменяющие друг друга. Смена ритма кишечника более трех недель, чередование поносов и запоров могут быть признаками болезни Крона, язвенного колита, синдрома раздраженного кишечника и даже онкологии толстой кишки.

8. Видимая или скрытая кровь в кале. Источником ярко-красных прожилок на туалетной бумаге или в унитазе может оказаться как банальный геморрой, так и полипы или рак прямой кишки. Если кровь темная, смешанная с калом, то проблема находится выше в кишечнике.

9. Постоянная изжога, не снимаемая антацидами. «Постоянный заброс кислоты разрушает слизистую пищевода, приводя к язвам и предраковому состоянию - пищеводу Барретта», - сообщили в областном минздраве.

10. Желтуха (пожелтение кожи и белков глаз). В сочетании с темной мочой и бесцветным калом это признак, что желчь не оттекает из печени и желчного пузыря. Причиной может быть камень в протоке или опухоль головки поджелудочной железы, требуется госпитализация.