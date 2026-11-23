В Пензенской области за 10 месяцев 2026 года 1 365 ветеранов СВО прошли диспансеризацию на базе 23 медицинских организаций региона.

Осмотры проводятся в течение месяца после прибытия демобилизованных. Для удобства в поликлиниках назначены специалисты, координирующие их сопровождение. В случае неявки ветерана его приглашают повторно.

«По результатам первого этапа диспансеризации 665 граждан направлены на второй этап для проведения дополнительных обследований и консультаций профильных специалистов», - отметили в ТФОМС Пензенской области.

Чаще всего врачи обнаруживают у участников СВО патологии сердечно-сосудистой системы (31,38%), а также болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (18,43%).

«По итогам профилактических мероприятий ветераны распределены по группам здоровья, в соответствии с которыми им назначены необходимые исследования и определено диспансерное наблюдение», - заключили в ТФОМС.