На вторник, 24 ноября, в Пензе запланированы отключения электричества. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся Северная Поляна, Нахаловка, Западная Поляна, Ближнее Арбеково и Бугровка.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Байкова 2, 2а, 6, 7;

- ул. Депутатская 8, 17;

- ул. Компрессорная, 1-8;

- ул. Можайского, 16, 22;

- ул. Нестерова, 3, 5, 7, 8.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Нейтральная, 76а, 78а, 78Б, 82Б, 84а, 86а, 88а;

- 2-я Нейтральная ул., 1, 3-5, 7-10, 12-15, 17,19-21;

- ул. Парижской Коммуны, 1-6, 8-17, 17а, 19-27, 27а, 29-50, 52-54, 56-74, 74а, 77-84, 86, 88, 90, 92, 94, 96;

- 1-й пр-д Парижской Коммуны, 1-13, 13а, 15, 17; 2-й пр-д Парижской Коммуны, 1-8, 23, 23а;

- ул. Седова, 1-19;

- пр-д Седова, 5-9, 20.

С 9:00 до 16:30:

- ул. Малая Радищевская, стр.: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 9а;

- ул. Ново-Революционная, 14;

- ул. Прогулочная, 2, 4, 6, 7;

- СНТ «Светлый путь», уч. 21.

С 13:00 до 15:30:

- ул. Овощная, 1-6, 8-39;

- 2-я Офицерская ул., 68-86 (четные);

- пр-т Победы, 90, 96-124а (четные);

- ул. Серпуховская, 1-28а, 28Б, 32, 34;

- ул. Щербакова, 45;

- ул. 8 Марта, пр-д 8 Марта, ул. Красноармейская, ул. Краснознаменная, 1-й Краснознаменный пр-д, ул. Огарева, 1-й пр-д Огарева, ул. Островского, ул. Правды, ул. Производственная, 2-й Средний пр-д (без уточнений по номерам);

- ул. Средняя, 59, 69;

- ул. Средняя/2-й Средний пр-д, 69/25.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.