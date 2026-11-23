Правительство предлагает провести автоконвертацию пенсионных накоплений россиян в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

Речь идет о накопительной часть пенсии - деньгах, которые до 2014 года откладывались на индивидуальном счете каждого будущего пенсионера в Соцфонде России или в негосударственном фонде. Туда до 2014-го шла часть взносов у работающих россиян (другая часть - на страховую пенсию, которая зависит от стажа и баллов).

ПДС была запущена в 2024 году, чтобы помочь людям сформировать средства на долгосрочные цели или прибавку к пенсии. Государство софинансирует взносы участника: если он ежегодно будет пополнять счет на сумму не меньше 2 000 рублей, то в течение 10 лет ему будут перечислять на этот же счет до 36 000 рублей в год.

Участие в ПДС было добровольным. С 2027 года предлагается автоматически перевести в нее всех россиян - средства их накопительной пенсии, сформированные в 2002-2013 годах.

Граждане получат уведомления о предстоящем переводе в срок с 12 января до 31 марта. С 1 апреля запланировано начало автоматической конвертации.