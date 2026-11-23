На начавшейся рабочей неделе погода в Пензенской области окажется неустойчивой. Причина тому - южный циклон, пояснили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в понедельник, 23 ноября.

«Его прохождение будет сопровождаться обильными осадками смешанного характера, сильным порывистым ветром, гололедными явлениями, метелями», - уточнила синоптик отдела прогнозирования Ания Антонова.

По ее словам, температурный режим станет понижаться и приблизится к климатической норме.

Так, если в начале недели ртутные столбики днем могут подняться до +2...+3 градусов, то в конце уличные термометры покажут уже -4...-6.

По ночам ожидается от 0 градусов на старте периода до -6...-8 при его завершении.