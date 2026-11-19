В четверг, 19 ноября, Госдума приняла во втором чтении законопроект, определяющий срок для выявления всех получателей единовременных выплат в связи с гибелью военнослужащих.

Как указали авторы инициативы в пояснительной записке, цель нововведения - защита прав и законных интересов близких погибшего.

Таким образом планируется минимизировать риски представления получателями необходимых документов после осуществления выплаты.

Право на пособие имеют члены семьи и другие близкие родственники погибшего (супруга, дети, родители и др.), фактические воспитатели, содержавшие и воспитывавшие его, а также лица, находящиеся на иждивении.

На поиск всех получателей единовременных выплат хотят дать полгода.